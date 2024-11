"Riferimento assoluto della squadra e arma in più in fase offensiva. Federico Dimarco continua a fornire prestazioni superlative. L'esterno nerazzurro è stato coinvolto in tre reti contro il Napoli in Serie A (un gol e due assist) e solo contro l’Udinese (quattro) ha fatto meglio nella competizione. L'esterno nerazzurro è uno dei quattro difensori che hanno creato più occasioni in questa Serie A", si legge sul sito ufficiale.