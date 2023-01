Inter, col Napoli parte la rimonta? CdS: “Si tratterebbe comunque di un’impresa. Inzaghi…”

"I giochi non sono ancora da considerare chiusi. Sempre dalla prospettiva di Inzaghi, ovviamente. Ci sono alcune variabili che possono mutare lo scenario. Come la lunga pausa per il Mondiale che, proprio oggi, si concluderà e che presenta diverse incognite. Non Lukaku, che invece sarà un fattore: "Impossibile dimenticare, infatti, che l’Inter parte con un Big Rom in più nel motore. Per ovvie ragioni non potrà essere ancora al massimo, ma ha le potenzialità per fare la differenza. Quello di questa sera sarà un test anche per lui", chiosa il CorSport.