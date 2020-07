Le rivali – Napoli, Meret: “Partita positiva. Siamo ottimisti, ma dobbiamo essere più cattivi”

Ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di San Siro contro l’Inter, Alex Meret, portiere del Napoli, ha analizzato così quanto accaduto nel match del Meazza:

“Penso sia stata una buona prestazione la nostra. Abbiamo creato tanto, senza concretizzare. Dobbiamo portarci via il gioco e il possesso, migliorando sotto porta per essere più cattivi. C’è ottimismo, perché abbiamo fatto delle cose buone. Dobbiamo continuare così, facendo quello che ci chiede il mister e stare sul pezzo per novanta minuti. Le prossime due sono importanti per chiudere al meglio la stagione. Qualcosa ci è mancato. Dobbiamo ricompattarci, ma siamo un gran gruppo. Bisogna dare tutto“.

(Fonte: Sky Sport)