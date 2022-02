TS – Il Milan ride, ma Inter e Napoli non piangono. Inzaghi dovrà ricordarsi il primo tempo

Brutto inizio di gara dell'Inter che subisce il Napoli, ma poi risale nella ripresa e merita il pareggio con Dzeko

"Se il Milan ride, Inter e Napoli di certo non piangono. Vero è che i rossoneri, battendo la Samp quest’oggi a San Siro, possono virtualmente essere primi in classifica (agli atti manca però ancora il recupero di Bologna-Inter); però è altrettanto vero che la Grande Notte del “Maradona” ha lasciato l’impressione che il pareggio non andasse poi male a nessuno. L’Inter potrà ora preparare la sfida di Champions con il Liverpool senza il peso dell’ennesima, traumatica, sconfitta. Meglio il Napoli in un primo tempo dove l’Inter mai era sembrata così in difficoltà; mentre nella ripresa i fattori si sono invertiti e nel finale sembrava incombere sullo stadio la beffa del sorpasso interista, anche per la scelta, da parte di Spalletti, di chiudere con una linea a cinque di difesa e con Mertens e Ounas spersi nelle praterie: non i profili ideali per andare a fare sportellate con Skriniar e De Vrij", analizza Tuttosport.