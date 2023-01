Inter-Napoli, Dazn non va: proteste degli utenti sui social. Serena: “Avete aumentato…”

Anno nuovo problemi vecchi. Nel corso di Inter-Napoli molti utenti hanno riscontrato problemi con Dazn. Sui social in molti hanno mostrato lo schermo che riportava un messaggio di scuse per l'interruzione del servizio a causa di problemi di streaming. Come sottolinea il Corriere della Sera, i problemi potrebbero essere nati per i troppi accessi in contemporanea per il big match di San Siro. "Così diversi utenti si sono riversati su Twitter, spiegando di aver perso quasi 20 minuti di match tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti".