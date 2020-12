Vidal, Hakimi e Sanchez: chi recupera per Inter-Napoli? Conte risponde così

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri ai box, spiegando chi può recuperare per il big match: “Sanchez è uscito con questo problema all’adduttore e difficilmente sarà recuperabile per domani, Vidal ha avuto una distrazione di primo grado, sta lavorando bene e in fase di recupero e domani sarebbe un rischio farlo giocare, ha bisogno anche di trovare la giusta condizione. Oggi faremo valutazioni per Hakimi ma dei tre è quello con maggior chance di recupero”.