APPIANO GENTILE – Vigilia di campionato in casa nerazzurra. Domani sera al Meazza si giocherà Inter-Napoli, gara valida per il dodicesimo turno di campionato. Il tecnico interista, Antonio Conte, come di consueto, risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale dell’Inter alle 13.30. FcInter1908.it vi riporterà la diretta testuale con le parole dell’allenatore.