Verso Inter-Napoli, domani parla Spalletti: l’orario della conferenza

Martedì alle 12.30 parlerà Simone Inzaghi in conferenza stampa verso Inter-Napoli. Alle 11, invece, è in programma quella di Luciano Spalletti

Martedì alle 12.30 parlerà Simone Inzaghi in conferenza stampa verso Inter-Napoli. Alle 11, invece, è in programma quella di Luciano Spalletti prima della partenza della squadra per Milano. In casa Napoli al momento tutti i giocatori sono a disposizione dell'allenatore per il big match in programma mercoledì alle 20.45 a San Siro.