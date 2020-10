CdS – Inter, anche i nazionali parecchio controllati. Ecco la parola d’ordine verso il derby

Come da protocollo, tutti i calciatori dell’Inter che nei prossimi giorni rientreranno dalle varie nazionali dovranno fare un tampone prima di potersi aggregare al gruppo. Servirà per garantire protezione a coloro che da ieri sono in bolla ad Appiano Gentile. “In questi giorni sono stati parecchio controllati. Probabile che a loro sia chiesto di svolgere un ulteriore test anche a 48 ore dalla partenza. La parola d’ordine è “massima prudenza””, scrive il Corriere dello Sport.