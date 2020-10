Inter in “bolla”, regole dure ad Appiano per preservare il derby. C’è già una buona notizia

Il programma rigido cui farà riferimento l’Inter ha due obiettivi chiari. Prosegue il Corriere dello Sport: “La “bolla” di Appiano Gentile ha come obiettivo quello di respingere l’assalto del virus e di portare il gruppo nelle migliori condizioni possibili al derby di sabato. Un rinvio della stracittadina, complice il protocollo adottato dalla Lega, è possibile solo in caso di 10 positività accertate in una settimana. Oppure se l’Asl (o Ats) milanese interverrà come ha fatto quella di Napoli in occasione del match contro la Juventus. Sotto la Madonnina, però, quest’ultimo rischio pare non esserci Conte arriverà alla stracittadina senza cinque elementi importanti e non sarà felice, ma al momento non ci sono margini per un rinvio. Al momento, sottolineiamolo sempre…”.