Inter, le Nazionali non ci stanno: pressing sui nerazzurri, ore di attesa

L'ATS di Milano ha vietato ai calciatori nerazzurri di rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali

I nuovi casi di positività al coronavirus emersi in casa Inter hanno spinto l'ATS di Milano a sospendere le attività collettive della squadra (allenamenti e partita di sabato contro il Sassuolo), vietando inoltre ai calciatori nerazzurri di rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. La questione, tuttavia, è tutt'altro che chiusa, come scrive il Corriere dello Sport:

"Intanto, già ieri sera è scattato il pressing delle nazionali, compresa l'Italia, poco disposte ad accettare di rinunciare ai nerazzurri convocati. La speranza è che, magari con qualche giorno di ritardo, alla fine possano partire. «Aspettiamo lunedì», fanno sapere dalla Slovacchia di Skriniar. «Faremo di tutto per avere la rosa al completo», avvertono dalla Croazia di Perisic e Brozovic. Mentre il ct danese, pur mettendo in preventivo di non avere Eriksen per il match con il danese, spera di ritrovarlo per quelli con Moldavia e Austria. Si vedrà".