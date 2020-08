Sky – Inter-Conte, momento di tregua. Ndombele: la valutazione è il nodo della trattativa

Atteggiamento di tregua in casa Inter dopo lo sfogo di Conte. Squadra e club sono concentrate sull’impegno contro il Getafe e sulle prossime eventuali gare dell’Europa League. “Alla fine di questa competizione ci sarà una nuova discussione con l’allenatore e si capirà se si sarà trovata una strada. Se l’allenatore dovesse fare un passo indietro rispetto al progetto con l’Inter resta il nome di Allegri“, spiegano a Skysport.

Il mercato dei nerazzurri va avanti e, a prescindere dalla questione panchina, resta d’attualità il nome di Ndombele. La valutazione è il nodo centrale di questa trattativa: il giocatore per gli Spurs vale 50-60 mln e per questo i nerazzurri stanno pensando ad uno scambio con Skriniar. “C’è da capire anche come si gestirebbe la questione degli stipendi nello scambio perché sono due stipendi diversi. La trattativa non è ancora decollata, ma è sui tavoli dei dirigenti interisti”, spiegano a Skysport.

(Fonte: SS24)