CdS – Conte-Inter, linea Suning chiara: non vuole portare avanti soprattutto un’ipotesi

Antonio Conte e l’Inter stanno vivendo un momento di tregua in attesa della partita di questa sera. Il Corriere dello Sport assicura che dalla Cina è arrivata una linea già molto chiara. L’allenatore continuerà a svolgere il suo ruolo, sarà ascoltato di più nelle scelte, ma non ci sarà rivoluzione nella dirigenza. Bisognerà capire se questo andrà bene all’allenatore che ha comunque rotto pubblicamente con i dirigenti interisti.

“La frattura adesso è profonda tanto da prefigurare un licenziamento per giusta causa, un’eventualità che però il club non vuole portare avanti. Se sarà addio sarà di comune accordo, come tra Conte e la Juve nel 2014, o con una buonuscita assai limitata”, spiega il giornale.

(Fonte: CdS)