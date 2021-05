CorSera – Inter, questa la necessità primaria. La finalità di Suning nell’immediato…

Dopo i festeggiamenti sarà il momento di pensare anche al futuro del club

È stato un campionato straordinario quello dell'Inter . Soprattutto nel girone di ritorno i nerazzurri hanno conquistato 41 dei 45 punti disponibile, una marcia incredibile. Dopo i festeggiamenti sarà il momento di pensare anche al futuro del club. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , "la necessità primaria è garantire ossigeno alle casse del club con la definizione della trattativa con il fondo Bain Capital per ottenere un prestito ponte da 250 milioni".

"Di certo la finalità di Suning nell’immediato è abbattere il monte ingaggi, impresa non semplice considerando che nella prossima stagione aumenteranno i compensi di Lukaku, Vidal ed Eriksen e sul tavolo giacciono le trattative per i rinnovi di Lautaro e Bastoni. Ecco perché, nonostante l’esigenza di una punta e almeno di un esterno, voli pindarici sul mercato a ora non sono ammessi. Resta da capire se alle pubbliche dichiarazioni di Conte e Marotta, concordi nel voler restare, seguiranno i fatti. Accetteranno di rimanere con la consapevolezza di affrontare un mercato di contenimento?".