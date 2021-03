Inter, attesa per i tamponi dei 4 positivi. Due giorni di riposo per chi è rimasto a Milano

Per i giocatori nerazzurri in isolamento da lunedì ogni giorno è buono per il rientro ma ovviamente servirà il tampone negativo

Eva A. Provenzano

Antonio Conte ha autorizzato un week-end di riposo per i giocatori dell'Inter rimasti alla Pinetina. Tra loro c'è anche Vidalche però si è allenato anche oggi per portare avanti il piano di recupero dopo l'operazione al ginocchio. Il cileno si è allenato in palestra questa mattina.

Gli altri nerazzurri sono rimasti a casa come i quattro giocatori in isolamento perché risultati positivi ai tamponi per il riscontro del coronavirus. Si tratta di D'ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino. Il protocollo prevede che dopo dieci giorni dal tampone risultato positivo possano ripetere il test. Da lunedì quindi giorno è quello buono per il rientro: serve un test negativo e una volta che ci sarà quello, serviranno le visite mediche per poter ricominciare l'allenamento con il resto dei compagni. La prossima sarà anche quella dei rientri dei Nazionali a partire da mercoledì.

(Fonte: SS24)