Milan, Napoli e Lazio: ora Conte può cambiare l’Inter. Vice Lukaku? Nessun rimpianto

Chiuso il mercato, Conte si ritrova con un’Inter più completa e con qualche alternativa in più. Il tecnico avrebbe voluto il massimo per rinforzare la sua squadra, ma le pedine arrivate vanno a completare un organico che aveva delle lacune.

“La logica conseguenza sarà la ricerca ancora più sistematica del turnover. Se pure Sanchez in attacco comincia a dare risposte positive, dopo il buio in Coppa Italia, anche il rimpianto per il mancato arrivo di un vice Lukaku si attenua. Senza correre troppo, la settimana che parte col derby propone l’andata della semifinale di Coppa Italia e la sfida al vertice con la Lazio. Sarà bene aspettarsi molti cambi di uomini, nell’arco delle tre partite. Ma a parte Gagliardini, che tornerà disponibile per l’Europa League, Conte potrà contare più o meno su tutti gli effettivi. Sensi e Borja Valero lavorano già in funzione derby: magari non dal primo minuto contro la squadra di Pioli, ma l’obiettivo è portarli a regime proprio a cavallo tra le gare col Milan e quella col Napoli. In un reparto in cui Conte ha riattivato anche Vecino, dopo l’accantonamento nei giorni del mercato, quando la cessione pareva la strada più percorribile. E anche in difesa, recuperato D’Ambrosio, l’Inter ha scelta da vendere, abbastanza per non disperarsi di fronte a una squalifica, leggi quella di Bastoni domenica col Milan“, analizza La Gazzetta dello Sport.