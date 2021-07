Inter, veto assoluto su un nome preciso: “Nessun’apertura, neanche in prestito”

L'Inter avrebbe blindato uno dei suoi giocatori dopo aver ricevuto una proposta: nessuna apertura dal club nerazzurro

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha dato un aggiornamento su un nome in casa Inter che sembrava essere in uscita, ma che invece il club nerazzurro ha assolutamente blindato: "Il Napoli dopo l’infortunio di Demme, che resterà fuori 2-3 mesi, sta valutando se esistono alternative. Il club azzurro aveva pensato anche a Vecino ma non c’è stata alcuna apertura da parte dell’Inter almeno sulla base di un prestito", si legge.