Inter, nessuno è sorpreso da Satriano: il suo futuro verrà deciso ad agosto

L'attaccante uruguaiano si sta mettendo in mostra agli occhi di Inzaghi: vuole giocarsi le sue chance in nerazzurro

Cinque gol nella prima partitella stagionale contro i dilettanti del Sarnico, uno nel primo test amichevole contro il Lugano: Martin Satriano è la nota più lieta di questa prima parte di pre campionato. L'attaccante uruguaiano si sta mettendo in mostra agli occhi di Simone Inzaghi, ma in casa Inter nessuno è rimasto sorpreso dalle sue qualità: dirigenza e staff tecnico conoscono bene le sue potenzialità, e a breve verrà deciso il suo futuro. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Alla Pinetina e in viale della Liberazione nessuno è rimasto particolarmente sorpreso da ciò che questo ventenne sta facendo perché, quando il ds Ausilio e il suo vice Baccin lo hanno portato in Italia versando nelle casse del Club Nacional 2,4 milioni, erano sicuri che sarebbe esploso. Il resto lo hanno fatto il lavoro del vivaio diretto da Samaden (ottimi i numeri collezionati in Primavera con mister Madonna) e gli allenamenti con la prima squadra.

[...] Nato il 20 febbraio 2001 a Montevideo, prima di ingaggiarlo, l'Inter lo ha seguito per mesi e lo ha blindato con un contratto fino al 2024. Rimarrà agli ordini di Inzaghi almeno fino a inizio agosto, poi i dirigenti decideranno se mandarlo in prestito all'estero (ha richieste in Belgio e in Olanda) o se tenerlo in nerazzurro".