Mercato Inter – Nuova pretendente per Giroud: il Chelsea fa muro, il francese resta se…

C’è anche il Newcastle sulle tracce di Olivier Giroud. A rivelarlo è il Telegraph, che spiega la situazione dell’attaccante francese che piace tanto all’Inter.

Secondo il tabloid, il Chelsea ha comunicato al calciatore che non partirà se il club non riuscirà a trovare il sostituto. Una decisione che per il Telegraph farà infuriare Giroud, pronto a lasciare Stamford Bridge per giocare con maggiore continuità e assicurarsi un posto nella rosa della Francia per Euro 2020.

Una possibilità che potrebbe diventare realtà: i Blues vanno a caccia di un attaccante nella sessione di mercato di gennaio ma non è sicuro che possano trovare il profilo giusto per rinforzare l’attacco di Lampard.