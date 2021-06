Comunicato Inter: tutti i numeri da record della celebrazione dello scudetto

L’Inter ha vinto il 19° Scudetto della sua storia e i contenuti di Inter Media House hanno registrato numeri da record

Numeri da record per la celebrazione sui social dello scudetto dell'Inter . A comunicare tutti i dati è il sito ufficiale nerazzurro attraverso una nota.

I M Scudetto, il concept utilizzato per celebrare i neocampioni d’Italia, si è posto in continuità con lo storytelling I M, lanciato lo scorso 30 marzo per presentare la nuova identità visiva del Club. All’espressione I M è stata aggiunta la parola “Scudetto”, resa così elemento integrante dell'heritage del Club.