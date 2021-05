Gds – L’Inter non multerà Lukaku, Hakimi, Perisic e Young: ecco perché

Il club nerazzurro non prenderà nessun provvedimento per i 4 giocatori che hanno partecipato a una cena

Lukaku, Hakimi, Perisic e Young sono stati sanzionati dai Carabinieri per aver violato le norme anti-Covid, dopo aver partecipato a una cena in un hotel in pieno centro a Milano. Il fatto è avvenuto al termine della gara vinta dall'Inter contro la Roma. Come appurato da FcInter1908, Big Rom non stava festeggiando il suo compleanno, ma era una semplice cena. I quattro giocatori, inoltre, non saranno multati dalla società nerazzurra. Questa la spiegazione della Gazzetta dello Sport.