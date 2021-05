FCIN1908 / Lukaku, nessuna festa: ecco come stanno le cose. A disposizione per Juve-Inter

L'attaccante belga e i suoi compagni sono stati multati per aver violato il coprifuoco ma non si è trattato di una festa. L'episodio non avrà conseguenze: Big Rom è chiaramente a disposizione per la partita contro la Juventus.

Sabine Bertagna

Romelu Lukaku non stava festeggiando il suo compleanno, ieri sera. L'attaccante belga, in compagnia di alcuni giocatori nerazzurri, non aveva organizzato una festa di compleanno ma una semplice cena. Le agenzie hanno raccontato di come la polizia abbia fermato intorno alle 3 di notte i giocatori dell'Inter, multandoli per aver violato il coprifuoco. Qualcuno ha già fatto paragoni azzardati, richiamando alla memoria la festa organizzata in casa di uno dei giocatori della Juventus. Non ci sono grandi analogie tra i due eventi. Ai tempi Torino era in zona rossa mentre Milano è attualmente in zona gialla. Mangiare al ristorante o in albergo è permesso. Farlo all'una di notte viola una delle norme anti-Covid. Ma se sei uscito dallo stadio dopo mezzanotte per motivi di lavoro, l'accaduto rientra in una sfera già più comprensibile. Certamente non autorizzata, secondo le norme vigenti. Per farla breve, sarebbe stato sufficiente fermarsi a dormire in albergo e nessuno avrebbe avuto da ridire.

Lukaku a disposizione per la partita contro la Juventus

Appare evidente che in casa Juventus la notizia di un'eventuale squalifica del belga (intesa come provvedimento della società nerazzurra per l'episodio di ieri notte) sarebbe manna dal cielo. I bianconeri si giocano praticamente la vita nella partita di sabato e doverlo fare contro un loro grande ex allenatore e un'Inter che sta dimostrando di non fare sconti a nessuno, di certo non aiuta. La multa che Lukaku e compagni hanno dovuto pagare riguarda la violazione del coprifuoco. E' lecito credere che non ci sarà nessun provvedimento contro Big Rom (come anche nei confronti dei suoi compagni) e che contro la Juventus l'attaccante sarà regolarmente in campo (o comunque a disposizione). I nerazzurri non mollano di un centimetro e la partita di sabato è finalmente diventata una partita "come le altre". Non un trofeo o un'eccezione da esibire nell'arco di una stagione senza obiettivi, ma tre punti che disegnano perfettamente la parabola nerazzurra. Come direbbe Conte, una vittoria che deve andare ad aggiungersi alle altre. Sistematicamente e senza mollare mai di un centimetro. Perché Antonio vuole vincere sempre. Che la squadra avversaria si chiami Sampdoria o Juventus.

