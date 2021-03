GdS – Inter, niente Nazionale per Oriali: resta a Milano in via precauzionale

Il team manager della Nazionale Italiana, Lele Oriali, non è partito per Parma: scelta per via precauzionale dopo il contatto con un positivo

Alessandro De Felice

Lele Oriali non raggiungerà il ritiro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il dirigente dell'Inter e team manager azzurro è stato a contatto con un membro del gruppo squadra, risultato poi positivo e ha deciso di resta a Milano per via precauzionale.

Una decisione condivisa da tutti per non rischiare. Oriali rimane nel capoluogo lombardo e non farà parte della spedizione azzurra nelle tre prime tre sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.