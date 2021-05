L’Inter non allenta la presa: non si fanno regali a nessuno. Conte determinato a…

Nonostante lo scudetto cucito sul petto, Conte e la squadra non vogliono fare regali a nessuno in queste ultime due partite

Lo scudetto è stato conquistato con 4 giornate di anticipo, ma l'Inter non ha nessuna intenzione di mollare. Lo testimoniano le due vittorie arrivate con Sampdoria e Roma. E non si molla soprattutto in vista della gara di domani contro la Juve dove Conte si scontrerà col suo passato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico sul campo è il martello di sempre nonostante lo scudetto sia già sul petto.