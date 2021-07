SM – Dumfries andrà all’Everton. Inter, questa la speranza con Bellerin

Il punto sul mercato nerazzurro: secondo l'emittente, Denzel Dumfries giocherà in Premier. Il prescelto è dunque Bellerin

Continua in casa Inter la ricerca dell'esterno destro che possa sostituire in maniera degna Achraf Hakimi, accasatosi al Paris Saint-Germain. Secondo SportMediaset, ormai la corsa nerazzurra si fa soltanto su un nome: "Si è parlato di un ritorno su Dumfries, ma il PSV sta parlando intensamente con l'Everton e la sua destinazione sarà quella. Bellerin ha fatto capire all'Arsenal: o Inter o resto qui. Il club deve aprire al prestito con diritto, per ora non l'ha fatto: ma l'Inter conta che il giocatore possa essere convincente con i Gunners", riferisce l'emittente.