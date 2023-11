SM – Inter, no bollicine ma il bicchiere è mezzo pieno: la buona nuova ha un nome

"Niente fuga, ma lo scettro sempre in mano: non ci sono bollicine, ma il bicchiere è mezzo pieno. L'ennesima maschera mostrata in stagione è quella della gestione, con i fratelli del gol che hanno confezionato il pareggio dopo aver pagato a caro prezzo l'errore dello svantaggio. La buona nuova a destra si chiama Cuadrado, bersagliato dai fischi dei suoi ex tifosi e dai complimenti di Inzaghi".