Inter, altro che passi indietro. Continuità in Italia e crescita in Europa

Dopo la vittoria dello scorso anno, l'Inter vuole continuare a progredire sia in Italia che in Europa

L'Inter è tornata a vincere nella passata stagione con la gestione Conte e non vuole di certo ridimensionarsi. Caccia alla seconda stella e avanti il più possibile in Europa.

"Altro che passi indietro: la visione è dare continuità in patria per poi provare a crescere anche in Europa. I ritrovati ottavi di finale di Champions League sono il primo step, importante anche dal punto di vista psicologico. Ma la crescita oltreconfine del club nerazzurro passa da diversi aspetti, non solo legati al campo: dallo stadio al mercato, dalla società ai ricavi. Ecco le prossime mosse per espandersi ancora, unendo ambizioni e stabilità", aggiunge il portale sportivo.