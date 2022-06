Inter, 3 nomi per il dopo Perisic. Prossima settimana Inzaghi in sede: possibile che…

Il club nerazzurro a caccia del vice Gosens. Intanto prossima settimana il tecnico è atteso nuovamente in sede

"Possibile che nel menù finisca anche il rinnovo del suo contratto fino al 2024 (con opzione fino al 2025), ma anche in questo caso non c'è fretta: l'accordo è stato trovato, bisognerà capire solamente se verrà annunciato subito o magari a inizio luglio alla vigilia del raduno. Per quanto concerne Dybala, la finalizzazione dell'operazione è legata all'uscita di Vidal (Flamengo) e soprattutto Sanchez , che però ha ricevuto offerte non interessanti da Turchia e Giappone (il Siviglia si è per ora solo informato). Come noto, invece, per Lukaku l'Inter è spettatrice, non potendo acquistare il belga. Il Chelsea lo darà all'Inter in prestito per una stagione? Chissà. Intanto Bayern Monaco, Barcellona e Tottenham sono in agguato".