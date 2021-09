Inter, non solo Correa: anche altra decisione in extremis. La viola perde un big

L'aggiornamento dall'infermeria di Inter e Fiorentina sulle condizioni di due calciatori infortunati

Non solo Joaquin Correa. A riempire l'infermeria dell'Inter prima della sfida con la Fiorentina c'è anche un altro calciatore. Sottolinea la Gazzetta dello Sport di questa mattina: "Anche per Arturo Vidal, dopo l’affaticamento accusato prima del match, si deciderà in extremis. Al Franchi non ci sarà Gaetano Castrovilli: dopo il violento trauma addominale riportato contro il Genoa, il centrocampista viola resterà nell’ospedale San Martino di Genova per 48 ore".