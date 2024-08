Nessun problema per l'Inter di Simone Inzaghi che, nella prima gara stagionale giocata a San Siro, batte 2-0 il Lecce e conquista la prima vittoria in campionato dopo il pareggio esterno contro il Genoa ottenuto all'esordio.

Un successo ottenuto nonostante non si sia vista una squadra in versione spumeggiante, secondo La Stampa: "L'attacco prosegue con la solita media, nonostante l'assenza di Lautaro infortunato. La difesa si registra dopo le incertezze della prima giornata con il Genoa a Marassi. Così l'Inter può festeggiare la prima vittoria con la seconda stella sulla maglia. Appuntamento centrato al debutto stagionale a San Siro (come sempre con oltre 70 mila spettatori sulle tribune) contro il Lecce che dimezza il passivo rispetto al poker subito al via con l'Atalanta.