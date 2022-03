CdS – FPF, l’Inter non teme sanzioni: esposto alla Uefa il piano societario

I nerazzurri, dopo l'audizione di venerdì a Nyon, mostrano serenità: entro maggio le nuove regole del fair play finanziario

"Dopo l'audizione di venerdì di fronte al CFCB dell'Uefa, l'Inter si sente tranquilla e non pensa assolutamente di andare incontro a sanzioni per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario (parità di bilancio nel 2018-21). In una situazione più o meno simile ci sono tanti altri club europei. I dirigenti nerazzurri hanno esposto i "correttivi" che hanno intenzione di apportare al bilancio, pur tenendo conto che i mancati introiti da Covid continuano, e si sono impegnati rispettare le indicazioni di Nyon che entro maggio illustrerà le nuove regole del FPF in vigore dal 2024".