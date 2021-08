Inter, buone notizie per D’Ambrosio. Calhanoglu? Domani si capirà se…

Arrivano buone notizie per il difensore che ormai si allena completamente in gruppo

Sabato 14 agosto l'Inter affronterà la Dinamo Kiev in quella che sarà l'ultima amichevole per la squadra di Inzaghi prima dell'inizio del campionato. Contro il Parma il tecnico nerazzurro ha rinunciato ad Hakan Calhanoglu per un affaticamento muscolare. Come sottolinea Tuttosport , lo staff medico gli ha prescritto un paio di giorni a parte e soltanto domani si capirà se il turco potrà giocare uno spezzone con la Dynamo Kiev.

"Vista l’emergenza dalla cintola in su, quasi superfluo sottolineare come non verranno presi rischi a una settimana dall’inizio del campionato. Buone notizie infine per Danilo D’Ambrosio che ormai si allena completamente in gruppo (per Gagliardini e Sanchez si dovrà invece attendere dopo la sosta)".