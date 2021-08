Inter, ieri vertice Inzaghi-dirigenza. Dzeko in arrivo: contro la Dinamo Kiev…

L'attaccante bosniaco, Edin Dzeko, è pronto a sbarcare a Milano: i dettagli del suo trasferimento. Debutterà sabato a Monza

Ieri si è tenuto un vertice ad Appiano Gentile tra la dirigenza dell' Inter , rappresentata da Marotta e Ausilio, e l'allenatore Simone Inzaghi per parlare dei temi caldi riguardanti il mercato.

Atteso a Milano Edin Dzeko, che ieri si è allenato a parte prima del via libera dei giallorossi per la partenza per Milano, nonostante l'assenza di un sostituto (che sarà Abraham). L'attaccante bosniaco oggi sosterrà le visite mediche, prima di firmare un contratto biennale da 6 milioni di euro, bonus compresi.