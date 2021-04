Inter, la squadra ha dormito ad Appiano. Ancora indisponibili Vidal e Kolarov

Dopo la partita contro lo Spezia l'Inter si è fermata alla Pinetina e oggi alle 12 svolgerà una seduta defaticante

Dopo il pareggio con lo Spezia, l'Inter tornerà in campo domenica a San Siro contro il Verona di Juric. I nerazzurri sono rientrati nella notte da La Spezia e si sono fermati a dormire ad Appiano Gentile, oggi l'allenamento era in programma alle ore 12. Defaticante per chi è sceso in campo ieri sera.