Inter, notte da grande d’Europa: “Avrebbe potuto segnarne anche sei”

"Un’Inter che di gol ne avrebbe potuti segnare almeno sei al Barcellona perché oltre ai tre fatti, alle due paratissime di Ter Stegen va contata la traversa colpita da Dzeko nel primo tempo con il pallone rimbalzato a pochi centimetri dalla linea di porta con relativo tap-in “masticato” da De Vrij. Un’Inter che (va comunque sottolineato) in una gara giocata dalle squadre a cento all’ora, non è stata pure lei irreprensibile in difesa, come prova il doppio errore di Dimarco e Mkhitaryan sull’azione che ha portato al primo gol di Dembélé e, soprattutto, il 2-2 regalato da De Vrij a Lewandowski con un maldestro rinvio (tiro non un granché quello del polacco che però ha incocciato il piede di Bastoni)".