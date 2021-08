Inter, scoperta una novità su Belotti. Ma gli obiettivi primari sono altri

I nerazzurri sono alle prese con la possibile cessione di Lukaku: l'attaccante del Torino può diventare un'ipotesi

"Cosa hanno scoperto a Bergamo e a Firenze, là dove considerano Belotti una delle possibili piste in caso di partenza del proprio centravanti? Che la piattaforma economica in discussione è di nuovo cambiata, ecco cosa hanno scoperto sul Gallo. E pure i vertici dell'Inter ne sono venuti a conoscenza, pur se gli obiettivi primari restano comunque altri. Molto semplice: il Torino ha presentato un'offerta più alta al Gallo affinché rinnovi il contratto. Non siamo più ai 3,2 milioni netti più bonus per 4 anni. [...] In questo momento sul tavolo granata c'è questa offerta di rinnovo, per il Gallo: stipendio fisso leggermente aumentato (da 3,2 a 3,3 milioni netti a stagione sempre più bonus per 4 anni), più (ecco la sorpresa) il mitico "signing-on fee", di straniera genesi, diffusissimo all'estero, ma ormai da tempo entrato a far parte anche dello slang mercataro italico (letteralmente: tassa di iscrizione)".