Inter, de Vrij tornerà tra i convocati. Ecco il favorito per sostituire Lautaro

La stretta attualità in casa Inter porta alla gara con il Cagliari: ecco le ultimissime in arrivo da Appiano Gentile

La stretta attualità in casa Inter porta alla gara con il Cagliari e ieri Simone Inzaghi ad Appiano ha ricevuto la visita di Sandro Mazzola che ha salutato tutto lo staff e i giocatori, si è gustato l’allenamento e poi ha pranzato con Beppe Marotta. Come sottolineato da Tuttosport, “Stefan De Vrij ha proseguito il suo programma personalizzato ma appare scontato il ritorno tra i convocati. In difesa toccherà a Bisseck sostituire lo squalificato Pavard, mentre per rimpiazzare Lautaro - pure lui fermato dal giudice sportivo - resta aperto il ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic, con il cileno favorito”, si legge.