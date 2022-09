Inter, numeri strani: prima in tante statistiche, ma i risultati non arrivano

"Al di là del semplice dato relativo ai gol realizzati con Lautaro e compagni al secondo posto con 13 reti contro le 15 di Napoli e Udinese, a colpire sono altri dati. Domenica a Udine è apparsa clamorosa la differenza di passo e ritmo fra le due squadre. L'Inter è terza in Seria A per km percorsi di media a partita con 110,1. Solo Lazio (112,7) e Spezia (111,3) hanno percorso più km ed è dunque evidente come i nerazzurri corrano male, spesso a vuoto e senza incidere. Tant'è vero che l'undici di Inzaghi è terzo alle spalle di Fiorentina e Napoli anche per possesso palla totale (30 minuti e 34 secondi), ma avere il pallone fra i piedi non si è finora tramutato in un'arma considerando pure che l'Inter è seconda per possesso palla nella propria trequarti: come a dire, il pallone gira, ma non vicino alla porta avversaria. E non fa la differenza neanche come tirare molto: l'Inter ha concluso 123 volte, dietro solo ai 135 del Napoli, ma è prima per tiri nello specchio insieme alla Roma (43). Non mancano neanche assist vincenti (10, Napoli 14 e Udinese 13) e cross utili (53 contro i 65 della Fiorentina), ma la mole di occasioni create non sta producendo gli effetti sperati".