Inter, Nunez obiettivo impossibile: il Benfica spara altissimo, la richiesta

L'attaccante uruguaiano, classe '99, è uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione europea

Uno dei nomi finiti sulla lista della dirigenza dell'Inter è quello di Darwin Nunez: l'attaccante del Benfica, classe '99, si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, con 18 gol segnati in 22 partite in questa prima parte di stagione. A raffreddare l'entusiasmo dei nerazzurri, tuttavia, ci ha pensato il club lusitano: secondo A Bola, i portoghese partono da una valutazione di 80 milioni di euro. Una cifra che, di fatto, renderebbe impossibile qualsiasi trattativa per l'Inter.