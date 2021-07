Inter, arrivata una nuova proposta per una cessione: “No anche dal giocatore”

L'Inter ha ricevuto un'offerta per un suo calciatore: ma è arrivato un no sia dal club che dallo stesso, che non ha aperto

Continua il pressing della Fiorentina per Stefano Sensi. Il club viola fa sul serio per il classe '95, tanto da aver presentato un'offerta all'Inter per poterlo portare alla corte di Vincenzo Italiano. Ma, come riporta FirenzeViola, il club toscano si è trovato davanti ad un doppio muro: "Da una parte, quello rappresentato dall'Inter. I nerazzurri hanno un centrocampo folto e non lo ritengono incedibile in assoluto, probabilmente anche per via dei numerosi problemi fisici da lui riscontrati, ma non intendono applicare sconti troppo marcati, data la cifra spesa per averlo dal Sassuolo.