Inter, caccia a nuovi record dopo i 103 gol: i traguardi nel mirino col Torino

L'Inter di Simone Inzaghi a caccia di nuovi record dopo i 103 gol raggiunti ieri nell'anno solare: ecco i traguardi raggiungibili col Torino

"Adesso il prossimo obiettivo è a due passettini appena: i 105 del Milan del 1949. Nella storia della competizione solo tre squadre erano prima arrivate a quota 100: il Milan (nel 1950 a 120), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Curioso poi vedere come finirà il pirotecnico testa a testa tutto nero e azzurro: l’Inter di Simone e l’Atalanta del Gasp non si giocano solo questo scudetto, ma anche il titolo di regina del gol 2021. La Dea, al momento, è a 99 e oggi ospita la Roma di Mourinho per tentare la controsterzata", si legge.