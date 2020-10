Un nuovo arrivo in casa Inter. No, non si tratta di un calciatore o un membro di dirigenza o staff ma del nuovo autobus del club nerazzurro.

La scritta ‘Inter‘ e i colori nerazzurri, oltre al logo e lo slogan ‘Not for Everyone’. La società di viale della Liberazione ha postato un video sul profilo Twitter per presentare ai tifosi l’ultimo acquisto.