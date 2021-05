CorSera – Inter, da Oaktree 275 milioni da restituire in 3 anni. Novità LionRock

Svolta societaria in arrivo per il club nerazzurro: accordo ormai a un passo con il fondo di investimenti americano

Il momento della nuova svolta societaria dell'Inter sembra essere finalmente arrivato: Suning e Oaktree hanno raggiunto un'intesa per un finanziamento da 275 milioni di euro che darà respiro alle casse nerazzurre e garantirà maggior serenità nei prossimi mesi. Il Corriere della Sera illustra il piano del fondo di investimenti americano, specificando che LionRock manterrà la sua parte di quote, pur uscendo dal cda interista: "L'Inter sta per chiudere il finanziamento da 275 milioni con il fondo statunitense Oaktree. Un prestito secco, da ripagare nei prossimi tre anni, che nell'immediato mette in sicurezza le casse del club. Non cambia la compagine societaria. Suning resta proprietario con il 68 per cento delle quote e, per il momento, Lion Rock rimane al 31 per cento, ai piccoli azionisti il resto.