Sky conferma: “Inter-Oaktree, tutti gli indizi dicono che la chiusura è vicina”

Si sta per aprire un nuovo capitolo della storia dell'Inter. In queste ore, infatti, è prevista la chiusura dell'affare per l'ingresso nella società nerazzurra di Oaktree Capital Managment, fondo di private equity con sede a Los Angeles, pronto ad acquistare il 30% del club per 275 milioni di euro. La notizia, lanciata da Bloomberg, trova conferme da Sky Sport.