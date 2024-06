Come svelato ieri da Calcio e Finanza, Betsson , prossimo main sponsor dell’Inter, ha già cominciato a versare nelle casse nerazzurre 14 milioni nel primo trimestre del 2024 (in tutto saranno 30 milioni a stagione). Un netto passo avanti rispetto a Paramount il cui accordo era di 11 milioni più bonus. "È un primo passo verso la volontà di aumentare i ricavi che ovviamente rientra nei programmi di Oaktree. Il fondo californiano segue da vicino anche la questione stadio. Ne ha parlato l’ad Alessandro Antonello al Festival della Serie A in corso a Parma", sottolinea Tuttosport .

"Alla fine del mese è prevista la presentazione ai club del progetto di ammodernamento di San Siro da parte di WeBuild. Le difficoltà di costruire nuovi stadi in Italia sono state analizzate in uno dei tanti dibattiti in programma nella tre giorni della Serie A nella città ducale: oltre 2.000 spettatori hanno seguito i 32 panel organizzati. Un’ottima risposta per questa prima edizione che sarà sicuramente bissata nel 2025".