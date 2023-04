CdS – Inter obbligata a vincere a Salerno: tre i dubbi di formazione per Inzaghi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi deve ancora sciogliere qualche dubbio legato alla formazione

Matteo Pifferi

"Il pareggio conquistato allo Stadium almeno ha stoppato l’emorragia. Infilare la quarta sconfitta consecutiva, infatti, avrebbe ulteriormente aumentato pressione e tensione. Tuttavia, si è trattato solo di un primo piccolo passo verso l’uscita dal tunnel. Per rivedere la luce è obbligatorio tornare a vincere già questo pomeriggio a Salerno". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime in casa Inter.

I nerazzurri devono dare un doppio segnale Champions, sia per consolidare la posizione tra le prime 4 sia per arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale. "Volendo, un’altra speranza è che quanto accaduto nel finale e subito dopo il triplice fischio della gara di Torino abbia fatto scattare la scintilla in tanti nerazzurri, soprattutto in quelli apparsi spenti nell’ultimo periodo", spiega il quotidiano che cita l'immagine di Dzeko che indicava il logo dell'Inter a tal proposito.

L'Inter deve risolvere il problema del gol che, su azione, manca da troppo tempo. "Questa sera toccherà ancora al totem belga in tandem con uno tra Correa e Lautaro. Quest’ultimo ha segnato 5 gol alla Salernitana, ma forse è da tenere più fresco per il Benfica. Gli altri ballottaggi sono tra Gosens e Dimarco a sinistra e tra Bastoni e Acerbi in difesa", rimarca il quotidiano.