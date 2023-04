TS – Cessione Inter entro giugno, secondo alcuni analisti è possibile. E Zhang adesso…

L'edizione odierna di Tuttosport analizza la primavera calda di Zhang: dal debito con Oaktree da rifinanziare fino alle cause aperte

Matteo Pifferi

"Si preannuncia una primavera caldissima per Steven Zhang tra - ovviamente - gli impegni della sua Inter in campo (fondamentale centrare la qualificazione alla Champions che verrà per non veder fortemente ridimensionati i piani societari), la causa promossa dalla China Construction Bank e le scadenze legate al prestito di Oaktree". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi al presidente dell'Inter.

La prima incombenza riguarda il debito da 300 mln di dollari che il ramo asiatico della banca cinese chiede di onorare per le vie legali, con tre fronti (Hong Kong, Milano e poi Stati Uniti) ancora aperti. L'appuntamento è fissato per il 19 aprile presso il tribunale di Milano, a cui faranno seguito due udienze fissate ad Hong Kong il 24 aprile e il 10 maggio. "Il ramo milanese della causa è soprattutto “mediatico” alla luce della portata delle cifre richieste rispetto a un eventuale stipendio da presidente di Zhang. Il fronte vero è quello a Hong Kong: in base alle leggi locali, il presidente rischierebbe anche tre mesi di carcere se - come rivelato dal sito Calcio e Finanza - la Corte accertasse, a seguito dell’esame svolto, che il debitore della sentenza ha nascosto dei beni al fine di evitare l’adempimento della sentenza o della passività oggetto della sentenza, in tutto o in parte, o ha volontariamente omesso di rispondere a qualsiasi domanda", spiega Tuttosport.

Opzione rifinanziamento complicata — Il quotidiano, poi, affronta anche il tema che interessa ai tifosi dell'Inter, ossia quello legato alla scadenza del debito con Oaktree che, includendo gli interessi, si avvicina a 300 mln: "L’ipotesi di rifinanziamento è diventata più complicata vista l’attuale dinamica dei tassi di interesse e la difficoltà ad ottenere finanziamenti di questa portata, se non a costi molto elevati. Nel caso in cui Zhang tra tredici mesi non dovesse ripagare il debito, l’Inter finirebbe in mano a Oaktree che però non sarebbe intenzionata - a differenza di Elliott ai tempi con Yonghong Li - a gestire il club: piuttosto toccherebbe al fondo californiano a trovare possibili acquirenti", commenta Tuttosport che, affrontando anche il tema legato al bond giudicato "spazzatura" dall'agenzia di rating Fitch, chiosa così: "A cambiare radicalmente lo scenario, una cessione entro giugno del club, magari a un fondo americano: secondo molti analisti l’ipotesi sarebbe tutt’altro che peregrina: staremo a vedere".