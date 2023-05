Biasin: “Inter, un aprile così non era affatto scontato. In nove gare gli obiettivi…”

Tutto in un mese e tutto concentrato in un tweet. Fabrizio Biasin ha fatto, sul noto social network, un punto degli ultimi trenta giorni in casa Inter, in palio c'era molto e i nerazzurri in nove gare hanno cercato di ritrovarsi dopo settimane difficili per ritrovare la spinta decisiva verso la qualificazione in Champions. E in palio nell'ultimo mese non c'è stata solo quella, ma la semifinale di CL centrata e la finale di Coppa Italia, conquistata pure quella.