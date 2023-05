Rinnovi, Inter a De Vrij: “Senza quarto posto, i 4 mln diventano 2”. Ecco il bivio

"In parole povere, i 4 milioni che oggi l’Inter può offrire a de Vrij, diventerebbero 2, o poco più, se il club di viale della Liberazione dovesse uscire dai primi quattro posti. Una condizione che ovviamente cambierebbe tutto, che vale per de Vrij come per altri calciatori a scadenza. Ecco perché per adesso la questione rinnovi è ferma un po’ per tutti, in attesa di conoscere il futuro e le competizione cui l’Inter parteciperà il prossimo anno", si legge su Calciomercato.com.