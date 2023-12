Biasin: “Per l’Inter scudetto è primo obiettivo. Ci si fida di chi fa le scelte”

Il commento del giornalista dopo il pareggio in Champions contro la Real Sociedad

«Tocca confidare un segreto: l’Inter pareggerà altre partite. E anche un altro: l’Inter perderà alcune partite. “Non fare lo spiritoso, quella di oggi era importante”. È vero, ma anche quella di ieri, e pure quella di domani. Son tutte importanti». Così Fabrizio Biasin ha commentato il pari con la Real Sociedad, sottolineando inoltre: «Anzi, la verità è che in maniera più o meno esplicita la società ha fatto intendere che l’obiettivo principale è lo scudetto».

«E quindi bisogna accettare scelte che sembrano poco logiche e fidarsi di chi è tenuto ad amministrare le energie sul lungo periodo. Un ottavo complicato è più che prevedibile. E sarà complicato per l’Inter ma, forse, non sarà semplice neppure per la sua avversaria. Pace e bene, la strada è lunghissima», ha spiegato rispetto al cammino dei nerazzurri.